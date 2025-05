Per forza | il debutto di Antonè tra desiderio intimità e libertà emotiva

"Per forza" di Antonè, in uscita il 9 maggio 2025, esplora le sfide del desiderio, dell'intimità e della libertà emotiva in un contesto di sesso virtuale. La narrazione si snoda tra incertezze e scelte, mettendo in discussione la possibilità di rendere reale ciò che è temuto, ma desiderato, senza lasciare spazio a etichette convenzionali.

“Per forza“ di Antonè, uscito il 9 maggio 2025, racconta una storia di sesso virtuale e l’indecisione di volerlo rendere o meno reale, pur lasciando tutto così com’è, senza etichette.Un messaggio, un’emozione: la trama invisibile di “Per forza” di AntonèA partire da venerdì 9 maggio 2025, è disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale “Per forza”, il nuovo brano che segna il debutto ufficiale di Antonè, progetto musicale della cantautrice tarantina Antonella Sgobio. Un singolo intenso e minimalista, perfetto anche per la rotazione radiofonica, che racconta con autenticità un frammento di amore moderno, vissuto ai margini della realtà.A volte basta una canzone, un messaggio o poche parole dette da uno sconosciuto per far vibrare qualcosa di profondo. “Per forza” esplora questo spazio sospeso tra virtuale e reale, tra attrazione e esitazione, tra il desiderio di lasciarsi andare e la volontà di non cambiare nulla. 🔗Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com © Spettacolo.periodicodaily.com - “Per forza”: il debutto di Antonè tra desiderio, intimità e libertà emotiva

