Per As il leader del Real è Mbappé Vinicius è calato in questa stagione

In questa stagione, il Real Madrid ha sorpreso, mostrando un rendimento al di sotto delle aspettative. Dopo aver trionfato in Liga e Champions, ha subito una nuova sconfitta nel Clasico, portandosi a -7 dal Barcellona. Le prestazioni di Mbappé come leader si contrappongono a un Vinícius calato, delineando un momento cruciale per il club.

Quest’anno il Real Madrid non ha certamente rispettato i pronostici di fine stagione scorsa, quando trionfò in Liga e in Champions League. Domenica hanno perso il quarto Clasico della stagione su quattro, portandosi a -7 dal Barcellona e dando, con ogni probabilità, la vittoria del campionato ai loro più grandi rivali. Sono poi usciti in Champions ai quarti contro l’Arsenal. Nessuno probabilmente si aspettava ciò dopo l’acquisto in estate di Kylian Mbappé. Ora l’allenatore che sostituirà Carlo Ancelotti, Xabi Alonso, dovrà rivedere insieme al presidente Florentino Perez cosa non è andato in questastagione e cercare di migliorare la squadra.A Xabi Alonso serviranno almeno cinque acquisti al Real MadridAs scrive:“Xabi avrà tanto lavoro davanti a sé. Florentino Pérez e José Ángel Sánchez, rispettivamente presidente e direttore generale del Real Madrid, sanno già che la squadra ha delle carenze che devono essere colmate: un terzino destro (arriverà Alexander-Arnold), un centrale di difesa (Huijsen piace, anche se è costoso), un centrocampista (Zubimendi sembra essere in direzione Arsenal, quindi sarà complicato), forse un terzino sinistro (Davies era il favorito, ma ha rinnovato con il Bayern Monaco) e persino un centravanti in stile Joselu. 🔗Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Per As il leader del Real è Mbappé, Vinicius è calato in questa stagione

