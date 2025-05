Pentamodena trionfa al Gran Premio Giovanissimi | argento per Zanardi e pioggia di emozioni a Riccione

Pentamodena si distingue al Gran Premio Giovanissimi di Riccione, portando a casa un entusiasmante successo. Con risultati straordinari, i giovani atleti under 14 hanno regalato momenti indimenticabili, culminati nell'argento di Zanardi. La competizione si conferma l’evento clou dell’anno, dove il talento e la passione brillano intensamente.

Pentamodena torna da Riccione con l’entusiasmo alle stelle e una valanga di emozioni, grazie agli splendidi risultati ottenuti dai giovani atleti under 14 al GranPremioGiovanissimi, la manifestazione più attesa dell’anno.Il risultato più prestigioso è arrivato nella categoria Ragazzi (2012). 🔗Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - Pentamodena trionfa al Gran Premio Giovanissimi: argento per Zanardi e pioggia di emozioni a Riccione

