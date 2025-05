Pennellate di rinascita | la call for artists di Milk Revolution Il bando

"Pennellate di Rinascita" è la call for artists di Milk (R)evolution, un progetto dell’APS Comunica Sociale, supportato dai fondi Otto per Mille dell’Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai. Il progetto mira a coinvolgere giovani artisti nella rigenerazione degli spazi urbani a Nord di Napoli, promuovendo l'arte come strumento di cambiamento sociale e culturale.

Milk (R)evolution è un progetto promosso dall’APS Comunica Sociale, sostenuto con i fondi Otto per Mille dell’Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai, che ha attivato un collettivo di artisti attraverso varie azioni che coinvolgano i giovani dell’area a Nord di Napoli nella rigenerazione di spazi urbani nella loro comunità, attraverso l’arte.Questa call for artists è rivolta a giovani artisti tra 18 e 35 anni impegnati in quattro discipline: street art, serigrafia, graphic novel e fotografia.Per partecipare, bisogna inviare entro il 23 maggio 2025, un progetto che esplori il contrasto alla cementificazione urbana e promuova la riqualificazione delle città, in relazione alla propria disciplina artistica. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con diverse realtà campane: Cantiere Giovani, Rete CSL – Coordinamento Sviluppo Locale, Ass. 🔗Leggi su Ildenaro.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

CS - NACON annuncia il lancio del nuovo Revolution X Pro Controller

Videogiochi Console e AccessoriRevolution X Pro Controller per Xbox Series X|S, Xbox One and Windows PC sarà disponibile a partire dal 13 ottobre 2021 NACON è lieta di annunciare che il Revolution X Pro Controller, controller ufficiale cablato realizzato per il gioco competitivo su Xbox, arriverà il 13 ottobre in Europa.