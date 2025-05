Pellegrinaggio ai campi di sterminio degli studenti di Capannoli

Una delegazione del Comune di Capannoli, guidata dal consigliere Luciano Franchi e composta da tre studenti della scuola secondaria 'D. Alighieri', ha intrapreso un pellegrinaggio nei campi di sterminio. Accompagnati dalla docente Laura Maggiore, gli studenti hanno partecipato a un intenso programma di visite per riflettere sulla memoria e sull'importanza di non dimenticare gli orrori del passato.

Una delegazione del Comune di Capannoli ha partecipato con il consigliere Luciano Franchi e con tre studenti delle classi terze della scuola secondaria 'D. Alighieri', accompagnati dalla docente Laura Maggiore, ad un intenso programma di visite in alcuni campi di concentramento. Sono stati a. 🔗Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - Pellegrinaggio ai campi di sterminio degli studenti di Capannoli

Cosa riportano altre fonti

Studenti di Unipi, Normale e Sant'Anna al campo di concentramento di Mauthausen - Per la celebrazione dell’80° Anniversario della Liberazione si terrà un pellegrinaggio ai campi di sterminio promosso e organizzato dall’Associazione nazionale ex deportati dall’8 al 12 maggio ... 🔗lanazione.it

Il pellegrinaggio ai campi di sterminio, con Aned e l'assessora Nardini - L’assessora regionale all'istruzione e alla cultura della Memoria Alessandra Nardini sta partecipando in questi giorni, assieme a studentesse e studenti, ... 🔗gonews.it

Studenti e studentesse da San Miniato in pellegrinaggio ai campi di sterminio - Si rinnova anche per quest’anno l’adesione da parte del Comune di San Miniato al pellegrinaggio ai campi di sterminio organizzato dall’ANED (Associazione ... 🔗gonews.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Scuola: molte segnalazioni di assenza dalle lezioni arrivano dai territori pi? a rischio di emarginazione sociale, necessaria attenzione ai 4 milioni di studenti di nuovo in didattica a distanza

?Il ritorno della didattica a distanza per le scuole superiori e in alcune regioni per la seconda e terza classe della secondaria di primo grado, senza considerare la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado imposta da alcune ordinanze locali, coinvolger? circa 4 milioni di studenti ed ? indispensabile non perdere di vista coloro che sono maggiormente a rischio di dispersione scolastica?.