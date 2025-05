Pedranzini | osservazioni BCE non incidono su ops di Bper e strategia rafforzata dalla Popolare di Sondrio

Mario Alberto Pedranzini, consigliere delegato e direttore generale della Popolare di Sondrio, ha affermato che le osservazioni della Banca Centrale Europea non influiscono sull’offerta pubblica di scambio (Ops) di Bper. Durante un evento a Milano, ha sottolineato la robustezza della strategia della Popolare di Sondrio in questo contesto.

