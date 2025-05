Pedaggi autostradali | sconti fino al 13% per le aziende di trasporto Prenotazioni dal 3 giugno

Dal 16 maggio, grazie alla Delibera del Ministero dei trasporti, le aziende di trasporto potranno beneficiare di sconti sui pedaggi autostradali fino al 13%. Le prenotazioni per accedere a queste agevolazioni saranno aperte dal 3 giugno, offrendo un importante sostegno alle imprese nel 2024 e contribuendo a ridurre i costi operativi.

Dal 16 maggio entra in vigore la Delibera 16 aprile 2025 del Ministero dei trasporti, che alleggerisce il conto dei Pedaggiautostradali sostenuti dalle imprese nel 2024.Il provvedimento ha fissato le regole per rimborsare parte dei Pedaggi pagati dalle imprese di trasporto lo scorso anno. Possono chiedere lo sconto le imprese (anche straniere UE, Svizzera e UK) che abbiano sostenuto almeno 200 mila euro di Pedaggi 2024 con veicoli Euro V, Euro VI o alimentazione alternativaelettrica.l meccanismo di rimborso è basato su scaglioni di fatturato e classi ambientali dei veicoli; lo sconto massimo arriva al 13 %, cui può aggiungersi un mini-bonus notturno del 10 % sui valori di tabella, senza superare comunque il tetto massimo previsto.La domanda per ottenere lo sconto sui Pedaggiautostradali va inviata online in due fasi distinte. 🔗Leggi su Leggioggi.it © Leggioggi.it - Pedaggi autostradali: sconti fino al 13% per le aziende di trasporto. Prenotazioni dal 3 giugno

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Riduzione pedaggi autostradali autotrasportatori domande dal 3 giugno - Riduzione pedaggi autostradali autotrasportatori: beneficiari, condizioni per il beneficio, regole per le domande dal 3 giugno ... 🔗fiscoetasse.com

Pedaggi autostradali: al via la presentazione delle domande di riduzione per i transiti nell’anno 2024 - Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 108 del 12 maggio 2025 la delibera 16 aprile 2025 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti recante ... 🔗ipsoa.it

Dl milleproroghe: pedaggi autostradali fermi fino a luglio 2021 (bozza) - (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 22 dic - Il termine per l'adeguamento delle tariffe autostradali relative al 2020 slitta e viene 'accorpato' al 2021 nella bozza di Dl milleproroghe all ... 🔗ilsole24ore.com

Potrebbe interessarti su Zazoom

Ddl Concorrenza - via libera del Cdm: dai pedaggi autostradali ai dehors - cosa prevede

Siamo convinti sia necessario aumentare la competitività del nostro Paese, anche attraverso la concorrenza interna, e con l'approvazione del Ddl Concorrenza compiamo un altro significativo passo nella giusta direzione, a supporto delle imprese e a tutela dei consumatori, afferma il ministro Urso.