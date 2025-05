Pechino Express | il percorso di crescita di Nicolò Maltese e Giulio Berruti

Nel viaggio di Pechino Express, Nicolò Maltese e Giulio Berruti hanno tracciato un percorso di crescita personale e professionale. Le sfide affrontate non solo hanno testato le loro capacità, ma hanno anche rivelato insegnamenti preziosi, trasformando ogni tappa in un'opportunità per scoprire se stessi e valorizzare il legame tra i concorrenti.

Nel percorso di PechinoExpress, un traguardo significativo è stato raggiunto non solo dai vincitori, ma anche dai partecipanti che hanno saputo dare valore a un'esperienza di vita intensa. Nel corso della trasmissione, i concorrenti hanno affrontato sfide che hanno messo in luce punti di forza, fragilità e un impegno personale raro, capace di lasciare .

