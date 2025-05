Pechino alza il tiro sulle auto elettriche e porta le batterie in Borsa

Pechino intensifica la competizione nel settore delle auto elettriche, puntando a rendere le batterie un asset fondamentale in borsa. Mentre il mercato immobiliare continua a vacillare, le auto elettriche emergono come simbolo della nuova economia cinese, in un contesto di transizione ecologica e innovazione tecnologica senza precedenti. Una corsa che segna il futuro del paese.

Un altro giro di manovella, un altro colpo di gas. Dove non arriva il mattone, sempre più malato e scolorito, arrivano le autoelettriche: la nuova pietra angolare dell’economia cinese, formato battaglia. Non è certo un mistero che ormai la transizione ecologica su quattro ruote, quella che guarda alla mobilità elettrica almeno, passi per un bipolarismo industriale che vede da una parte il gigante cinese Byd, contro il quale gli Stati Uniti, hanno schierato la Tesla di Elon Musk. Il Dragone, però, ha un vantaggio in partenza: le auto prodotte nella Repubblica Popolare costano meno di quelle americane. Anche così si spiega la rapida avanzata del costruttore cinese in Europa, con ben tre poli produttivi impiantati sul suolo del Vecchio continente.Adesso, però, per Pechino è tempo di aumentare i giri e provare a fare un salto di qualità. 🔗Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Pechino alza il tiro sulle auto elettriche e porta le batterie in Borsa

