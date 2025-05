Pechino accusa gli Stati Uniti | Basta diffamazioni sulla crisi del fentanyl

Pechino ha risposto con fermezza alle accuse statunitensi riguardo alla crisi del fentanyl, sollecitando Washington a "smetterla di diffamare" e a non attribuire alla Cina la responsabilità della situazione. Il portavoce del ministero degli Esteri, Lin Ji, ha evidenziato che i componenti chimici della droga provengono principalmente dalla Cina, ma ha contestato le narrazioni americane.

Pechino sollecita gli StatiUniti a "smetterla di diffamare e di attribuire alla Cina la responsabilità" della crisi del fentanyl, la droga sintetica che è una piaga sociale in America e i cui componenti chimici sono prodotti principalmente dal Dragone. Il portavoce del ministero degli Esteri Lin Jian ha definito "irragionevole" il 20% di dazi Usa sul made in China ancora in piedi a causa del fentanyl, non toccato dalla tregua sul commercio raggiunta dalle parti a Ginevra. "La Cina ha ripetutamente detto che il fentanyl è una questione degli Usa che ignorano l'impegno cinese mostrato nella lotta al narcotraffico". 🔗Leggi su Quotidiano.net