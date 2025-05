Peacekeeping | a Berlino incontro tra Crosetto e l’omologo cinese Jun Dong Dialogo su nuove collaborazioni

In occasione della riunione ministeriale delle Nazioni Unite sulle missioni di peacekeeping, il Ministro della Difesa italiano, Guido Crosetto, ha incontrato l'Ammiraglio cinese Jun Dong. Durante il colloquio, si è discusso del crescente ruolo della Cina nelle operazioni di mantenimento della pace e delle prospettive di nuove collaborazioni tra Italia e Cina.

In occasione della riunione ministeriale delle Nazioni Unite dedicata alle missioni di Peacekeeping, si è svolto un importante incontro bilaterale tra il Ministro della Difesa italiano, Guido Crosetto, e l’omologocinese, l’Ammiraglio Jun Dong.Al centro del colloquio, il ruolo crescente della Cina nel panorama internazionale e la possibilità di avviare nuove forme di cooperazione tra Roma e Pechino nel settore delle operazioni di pace. “La Cina rappresenta un attore di primo piano nella comunità internazionale, con un ruolo significativo nelle dinamiche di stabilità e sicurezza globale”, ha dichiarato Crosetto al termine dell’incontro, sottolineando la disponibilità delle parti a esplorare nuove prospettive comuni.Nel corso del Dialogo è stata posta particolare attenzione all’area indopacifica, definita dal Ministro “cruciale nel contesto geopolitico globale”. 🔗Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Peacekeeping: a Berlino incontro tra Crosetto e l’omologo cinese Jun Dong. Dialogo su nuove collaborazioni

