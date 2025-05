Pavullo il parto in ambulanza e poi il volo in elicottero per il Policlinico

storia di ieri ha dell'incredibile: una donna di Pavullo ha vissuto un parto straordinario, avvenuto in ambulanza mentre veniva trasportata verso il policlinico. L'evento si è rivelato talmente urgente da rendere necessario un intervento ulteriore, con un volo in elicottero per garantire la massima assistenza. Un'esperienza che resterà impressa nella memoria della neomamma e dei soccorritori.

Se un parto è impossibile da dimenticare, quello che ha vissuto ieri una donna residente a Pavullo lo sarà ancora di più. Nel capoluogo del Frignano, infatti, si è registrato nel tardo pomeriggio di ieri un parto precipitoso, avvenuto a bordo di un'ambulanza del 118.Come spiega l'Ausl, la. 🔗Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - Pavullo, il parto in ambulanza e poi il volo in elicottero per il Policlinico

