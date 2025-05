Pavia | attivisti si barricano in una palazzina evitato lo sgombero di una famiglia con due bimbi piccoli

A Pavia, il 13 maggio 2025, un gruppo di attivisti si è mobilitato per fermare lo sgombero di una famiglia con due bambini piccoli. Barricatisi all'interno di una palazzina in via Cardano, hanno impedito che la forza pubblica portasse via la famiglia, sottolineando l'importanza del diritto alla casa e la solidarietà nei confronti delle persone in difficoltà.

Pavia, 13 maggio 2025 – Si sono presentati in forze gli attivisti dell’assemblea per il diritto alla casa e sono riusciti ad evitare che una famiglia non avesse più un tetto sulla testa. Ieri mattina la forza pubblica è intervenuta in via Cardano dove una mamma, suo marito che ieri si trovava al Pronto soccorso a causa di una brutta influenza, una bambina di cinque mesi e un maschietto di 3 anni erano sotto sfratto.Avrebbero dovuto lasciare l’alloggio piccolo e umido nel quale vivevano perché non erano più riusciti a pagare l’affitto. “Ad ottobre è stata inoltrata la pratica per accedere ai contributi concessi per la morosità incolpevole - hanno detto gli attivisti -, possibile che non abbiano ancora ricevuto neppure una risposta?”.Secondo i funzionari all’origine del disguido ci sarebbe un problema burocratico, qualche documento mancante che non ha permesso l’erogazione del contributo regionale. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Pavia: attivisti si barricano in una palazzina, evitato lo sgombero di una famiglia con due bimbi piccoli

Cosa riportano altre fonti

Pavia: attivisti si barricano in una palazzina, evitato lo sgombero di una famiglia con due bimbi piccoli - In via Cardano era tutto pronto per la “cacciata”, causa affitto non pagato. L’assemblea per il diritto all’abitazione: “Hanno fatto richiesta del contributo a ottobre, possibile che non sia ancora ar ... 🔗ilgiorno.it

Multa agli attivisti per la manifestazione ai cancelli dell’Eni - Dovranno pagare 4mila euro di multa i quattro attivisti di "Fridays for Future" di Pavia che il 14 settembre del 2023 manifestarono davanti ai cancelli di ingresso della raffineria Eni per ... 🔗laprovinciapavese.gelocal.it

Pavia, esplode palazzina a Villanterio: 3 dispersi - La deflagrazione è avvenuta questa mattina intorno alle 8 per una probabile fuga di gas al secondo piano di una palazzina di due, a Villanterio, in provincia di Pavia. 🔗informazione.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Lockdown : La convivenza forzata mette in pericolo la tenuta dei rapporti in famiglia e nella coppia

I volontari di AAF -?Associazione Aiuto Famiglia lanciano un progetto per supportare a distanza chi sente il bisogno di un confronto o di un supporto al tempo del Covid-19.