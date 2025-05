Paura in Valle Sabbia | 93enne contromano sulla SS45bis salvata dalla Polizia Provinciale

Un episodio drammatico si è verificato in Valle Sabbia quando una donna di 93 anni, in evidente stato confusionale, è stata sorpresa a guidare contromano sulla Statale 45 bis. Grazie all'intervento tempestivo della polizia provinciale, la situazione potenzialmente fatale si è trasformata in un atto di umanità e professionalità, evitando una possibile tragedia.

Un episodio che poteva trasformarsi in tragedia si è invece concluso con un gesto di umanità e professionalità. Una donna di 93 anni, in evidente stato confusionale, è stata avvistata alla guida contromano lungo la Statale 45 bis, all’altezza della galleria di Preseglie, in ValleSabbia (provincia di Brescia).Alcuni automobilisti hanno notato la vettura zigzagare e hanno prontamente segnalato la situazione. L’intervento tempestivo della PoliziaProvinciale ha evitato il peggio. Gli agenti sono riusciti a intercettare l’anziana donna, scortandola in sicurezza fuori dalla sede stradale.‘Ricordo solo il nome di mia figlia’: la tecnologia al servizio dell’empatiaUna volta fermata, l’anziana non riusciva a fornire le sue generalità complete. Ricordava solo il nome della figlia e il luogo dove lavorava. 🔗Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Paura in Valle Sabbia: 93enne contromano sulla SS45bis, salvata dalla Polizia Provinciale

