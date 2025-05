Paura che Lucio Corsi non venga capito all' Eurovision Song Contest? Tranquilli ha tradotto Volevo essere un duro in 7 lingue

Lucio Corsi, artista dalla straordinaria fantasia, si prepara all'Eurovision Song Contest 2025 con una proposta audace: ha tradotto il suo brano "Volevo essere un duro" in sette lingue. Così, anche cantando in italiano, riesce a far arrivare il suo messaggio a un pubblico internazionale, mantenendo intatta la potenza emotiva della sua opera originale.

Forse non tutti se ne sono accorti, ma LucioCorsi, nella sua semplicità sempre accompagnata alla forza della fantasia, per l'EurovisionSongContest 2025 ha fatto in modo di far arrivare a tutti, anche cantando in italiano e rimanendo fedele alla chiave originale del testo della sua Volevoessere un duro, seconda classificata, e premio della Critica Mia Martini, a Sanremo 2025. Come, lo si può apprezzare sul suo canale YouTube in ben 6 lingue da altrettanti giorni. Il cantautore toscano, che ha un legame personale con la pittura e il disegno (basta pensare alle bellissime copertine dei suoi dischi, fotografie di quadri della madre), si è affidato a Edoardo “Nettare” Garibbo (e Giulio Melani per le original character illustrations) per realizzare non un cartone animato e nemmeno un fumetto, ma una via di mezzo tra queste due cose e, anzi, qualcosa di diverso. 🔗Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Paura che Lucio Corsi non venga capito all'Eurovision Song Contest? Tranquilli, ha tradotto Volevo essere un duro in 7 lingue

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Apri il menu di navigazione - No, Lucio Corsi non canta in inglese o in un'altra lingua per arrivare meglio al pubblico che lo scopre attraverso l'ESC, ma ha avuto un'idea davvero geniale ... 🔗gqitalia.it

Lucio Corsi anche all’Eurovision 2025 veste sempre uguale, perché non cambia mai i vestiti - Lucio Corsi è tra i grandi protagonisti della prima semifinale dell'Eurovision Song Contest 2025, sul cui palco si è esibito con Volevo essere un duro ... 🔗fanpage.it

Eurovision Song Contest, Lucio Corsi chi è: gli esordi, lo stile e il secondo posto a Sanremo - Lucio Corsi si è classificato secondo alla kermesse canora dopo Olly. La possibilità di partecipare all'Eurovision l'ha ottenuta dopo la rinuncia ufficiale di Olly e la nota della Rai che aveva ... 🔗msn.com

Potrebbe interessarti su Zazoom

Sanremo 2025, Lucio Corsi debutta tra i big: “Era il momento giusto per provarci”

Lucio Corsi, cantautore toscano classe 1993, farà il suo debutto al Festival di Sanremo 2025 tra i 30 big con il brano Volevo essere un duro.