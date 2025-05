Paura che Lucio Corsi non venga capito all' Eurovision Song Contest? Tranquilli ha tradotto Volevo essere un duro in 6 lingue

Lucio Corsi, con il suo brano "Volevo essere un duro", ha affrontato la sfida dell'Eurovision Song Contest 2025 traducendo la sua musica in sei lingue. La sua semplicità e la fantasia si uniscono per rendere il messaggio accessibile a tutti, pur mantenendo l'autenticità del testo originale in italiano. Un artista che parla al cuore di ogni ascoltatore.

Forse non tutti se ne sono accorti, ma Lucio Corsi, nella sua semplicità sempre accompagnata alla forza della fantasia, per l'Eurovision Song Contest 2025 ha fatto in modo di far arrivare a tutti, anche cantando in italiano e rimanendo fedele alla chiave originale del testo della sua Volevo essere un duro, seconda classificata, e premio della Critica Mia Martini, a Sanremo 2025. Sì, ha chiesto all'organizzazione di avere i sottotitoli in inglese durante le sue performance, ma non si è fermato a questo per qualcosa di più sua e più creativa. In che modo e in che senso, lo si può apprezzare sul suo canale YouTube in ben 6 lingue da altrettanti giorni. Il cantautore toscano, che ha un legame personale con la pittura e il disegno (basta pensare alle bellissime copertine dei suoi dischi, fotografie di quadri della madre), si è affidato a Edoardo “Nettare” Garibbo (e Giulio Melani per le original character illustrations) per realizzare non un cartone animato e nemmeno un fumetto, ma una via di mezzo tra queste due cose e, anzi, qualcosa di diverso. 🔗Leggi su Gqitalia.it