Paura al parco di Monza coltello alla gola e rapina a una donna in pieno giorno | È sotto choc

Una piacevole pausa pranzo al Parco di Monza si trasforma in un incubo per una donna di 50 anni, aggredita in pieno giorno. Due ragazzi, armati di un coltello da cucina, la minacciano, portandola a vivere un'esperienza traumatica in un luogo che avrebbe dovuto essere simbolo di tranquillità e relax. La paura si diffonde nel cuore della comunità.

Una tranquilla pausa pranzo al parco. Una camminata salutare con il marito, come quelle che ogni giorno fa, nel cuore del polmone verde. Un'uscita che in un attimo si è trasformata in un incubo: due ragazzi si avvicinano alladonna, una 50enne di Monza, le puntano un coltello da cucina. 🔗Leggi su Monzatoday.it © Monzatoday.it - Paura al parco di Monza, coltello alla gola e rapina a una donna in pieno giorno: "È sotto choc"

