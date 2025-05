Paura ai Campi Flegrei | scossa di magnitudo 4 4 boato e gente in strada | i video

A Pozzuoli, nei Campi Flegrei, il terrore è tornato a colpire con una scossa di terremoto di magnitudo 4.4, avvenuta lunedì 13 maggio alle 12:07. Un boato assordante ha spinto la gente in strada, mentre il pavimento sembrava tremare minacciosamente. In un attimo, la vita quotidiana si è fermata e la paura ha preso il sopravvento.

Siamo stanchi, ma non possiamo lasciare le nostre caseMatteo e Rita, coniugi di 86 e 83 anni, raccontano l'ennesimo momento di terrore vissuto in quella terra dove vivono da oltre mezzo secolo: "C'è stata prima una scossa più lieve, poi una fortissima. Il pavimento non smetteva di muoversi – spiega Rita – sono caduti bicchieri e portafiori. Noi restiamo qui, tanto non finirà mai".Il sisma è stato avvertito in modo netto anche nei comuni limitrofi, come Quarto, e in vari quartieri di Napoli, da Fuorigrotta a SCampia, fino al centro città.