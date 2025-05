Paura a Parigi banda criminale tenta di rapire la figlia di un magnate di crypto in pieno giorno

Parigi, una giornata apparentemente tranquilla si trasforma in incubo: una banda criminale tenta di rapire la figlia di un magnate delle criptovalute in pieno giorno. L'aggressione, avvenuta mentre la donna era in compagnia del figlio di due anni, si fa drammatica, ma l'intervento tempestivo del padre del piccolo cambia le sorti di questa brutale vicenda.

La donna si trovava insieme al figlio di due anni quando è stata aggredita da tre uomini col volto coperto. Salva grazie al padre del piccolo

