Pattinaggio artistico il calendario delle Challenger Series 2025-2026 Confermato il Lombarida Trophy

Il calendario del pattinaggio artistico per la stagione 2025-2026 prende forma, con la conferma del Lombarida Trophy. L'International Skating Union ha rilasciato la lista delle competizioni che compongono il circuito ISU Challenger Series, un'importante occasione per correre sui ghiacci internazionali e mettere in mostra il talento degli atleti.

Continua a prendere una forma sempre più concreta il calendario della stagione 2025-2026 di Pattinaggio di figura. Nelle scorse ore infatti l'International Skating Union ha pubblicato la lista delle gare valide per il circuito ISU ChallengerSeries, competizione itinerante che di solito arricchisce soprattutto la prima parte di annata sportiva.Saranno complessivamente undici le gare in programma, tutte pianificate da agosto a dicembre. Si partirà il 7 agosto (fino al 10) da Norwood (Stati Uniti), per la Cranberry Cup International, riservata alla specialità individuale maschile ed individuale femminile. La carovana proseguirà poi sempre negli Stati Uniti con il John Nick Paris Challenge International, prova dedicata esclusivamente alle coppie d'artistico in scena a New York dal 2 al 3 settembre.

