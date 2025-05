Pattinaggio artistico definiti i russi che parteciperanno alle qualificazioni per Milano Cortina 2026! Escluse coppie e danzatori!

Nel mondo del pattinaggio artistico, una notizia rilevante giunge oggi: l'International Skating Union ha annunciato, tramite il comunicato N.708, i nomi degli atleti russi selezionati per le qualificazioni alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, escludendo però coppie e danzatori. Questo sviluppo segna un passo significativo per il futuro della competizione.

Arriva una notizia di fondamentale importanza dal mondo del Pattinaggioartistico. Nel pomeriggio di oggi, martedì 13 maggio, l’International Skating Union ha pubblicato attraverso il comunicato N.708 la lista degli atleti russi che potranno partecipare alla gara di qualificazione per le Olimpiadi di Milano-Cortina2026, in programma a Pechino (Cina), dal 17 al 21 settembre.Si tratta di un documento molto atteso: il 20 dicembre scorso infatti la Federazione Internazionale aveva ufficialmente aperto uno spiraglio ai due Paesi al momento esclusi dalle competizioni in virtù della Guerra in Ucraina, ovvero russia e Bielorussia, permettendone un reintegro centellinato e iper selezionato esclusivamente per i Giochi. Di fatto, l’ISU al tempo aveva chiesto alle due Federazioni di fornire una lista di pattinatori, uno per specialità più un sostituto, entro il mese di febbraio, deadline idonea per permettere agli atleti di essere inseriti e poi tracciati dal sistema antidoping. 🔗Leggi su Oasport.it