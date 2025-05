Patrizia Russo il marito Giovanni Salamone la accoltellò mentre dormiva | la confessione agghiacciante

Certe tragedie colpiscono senza avviso, squarciando la normalità. Il caso di Patrizia Russo, accoltellata dal marito Giovanni Salamone mentre dormiva, è un esempio agghiacciante di come l'orrore possa irrompere nella quotidianità. In un momento, la vita di una famiglia si frantuma, lasciando solo dolore e domande senza risposta.

Certe tragedie arrivano senza preavviso, scavano nella quotidianità e la frantumano in mille pezzi. È difficile trovare una logica, un prima e un dopo che possa spiegare l’assurdo. In una casa qualunque, in una mattina qualunque, può accadere l’impensabile. E quando accade, a restare sono solo domande che nessuno riesce davvero a rispondere. Come si può spiegare l’omicidio di una moglie da parte dell’uomo che diceva di amarla da quasi quarant’anni?Leggi anche: Femminicidio PatriziaRusso, il maritoGiovanniSalamone tenta il suicidio in carcereÈ la storia di una famiglia, quella dei coniugi Salamone, che per anni ha dato un’immagine di solidità, complicità e affetto. Una coppia di provincia che sembrava lontana dalle cronache nere. Una di quelle famiglie che si definiscono “normali”, fatte di lavoro, sacrifici e piccoli momenti condivisi. 🔗Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Patrizia Russo, il marito Giovanni Salamone la accoltellò mentre dormiva: la confessione agghiacciante

Altre fonti ne stanno dando notizia

Patrizia Russo, il marito Giovanni Salamone la accoltellò mentre dormiva: la confessione agghiacciante - Certe tragedie arrivano senza preavviso, scavano nella quotidianità e la frantumano in mille pezzi. È difficile trovare una logica, un prima e un dopo che ... 🔗thesocialpost.it

Giovanni Salamone uccide la moglie Patrizia Russo a coltellate mentre dorme: «Satana mi ha posseduto, il mio gesto non ha senso» - Giovanni Salamone ha ucciso la moglie Patrizia Russo a coltellate mentre la donna era ancora a letto. È successo lo scorso 16 ottobre a Solero (Alessandria). A distanza di sette mesi, ... 🔗msn.com

Uccise la moglie Patrizia Russo: "Ero posseduto dal diavolo, non so spiegare perché" - La testimonianza di Giovanni Salamone, reo-confesso dell'omicidio, nel corso del processo in corte d'Assise ad Alessandria ... 🔗rainews.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Chi è Patrizia Trono Over di Uomini e Donne

Chi è Patrizia Trono Over di Uomini e Donne.Patrizia, la nuova dama, nel corso del trono over a Uomini e Donne, nel corso del Trono Over è riuscita a far parlare di sé per il suo aspetto fisico che non lascia indifferenti e per la conoscenza che sta maturando con Alessandro.