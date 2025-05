Patrimonio bianconero | Juventus vs Udinese

Il 18 maggio 2025, la Juventus si prepara a confrontarsi con l'Udinese in una sfida cruciale per il suo patrimonio bianconero. Con 64 punti e il quarto posto in bilico, il pareggio contro la Lazio ha reso l'occasione di riscatto ancora più fondamentale per mantenere vive le speranze di qualificazione in Champions League.

Occasione di riscatto Con 64 punti e il quarto posto in bilico, la Juve si prepara alla sfida contro l'Udinese, in programma per il prossimo 18 maggio 2025 per la 37esima giornata di Serie A all'Allianz Stadium. Il pareggio per 1-1 contro la Lazio ha sicuramente complicato la strada verso

