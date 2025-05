Patente prego ma non l’hanno mai presa

Due sessantenni di Cremeno, alla guida di un furgoncino e di una moto, sono stati fermati dalla Polizia locale dell’Altopiano Valsassina per un controllo. Sorprendentemente, entrambi non possedevano la patente, nonostante l’esperienza di guida accumulata nel tempo. Un episodio che mette in luce l'importanza della legalità anche nella vita quotidiana.

In van e in moto da una vita, ma senza mai aver preso la Patente. Gli agenti della Polizia locale dell’Altopiano Valsassina, guidati dal comandante Andrea Piazza, hanno fermato due insospettabili sessantenni di Cremeno alla guida di un furgoncino uno e di una moto l’altro senza avere in tasca la Patente, che non hanno mai conseguito. Hanno quindi guidato per almeno quattro decenni senza poterlo fare. Il secondo, ha pure tentato la fuga, prima in moto e poi a piedi. Oltre alla Patente, non aveva nemmeno l’assicurazione. Sono stati entrambi denunciati e multati, mentre van e moto sono stati sequestrati, per essere sicuri che i due non proseguano con le vecchie abitudini. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - "Patente, prego", ma non l’hanno mai presa

