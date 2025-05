passeggiando a niguarda tra profumi di primavera e buffalo bill

Passeggiando per Niguarda, tra profumi di primavera e reminiscenze di Buffalo Bill, mi imbatto in via Luigi Ornato. Qui, dove la bellezza dei ricordi d'amore si intreccia con il passato di un letterato, trovo l'accoglienza di Mario Cucciati, un caro amico che sa quanto questa zona nasconda storie da raccontare.

CucchiArrivo in via Luigi Ornato, dedicata a un letterato, filosofo e patriota vissuto tra il 1787 e il 1842. A portarmi qui sono ricordi d'amore del mio tempo che fu e ancora ben vivi. Oltre tutto abita in zona, Niguarda, un mio caro amico, Mario Cucciati, che subito mi fa: "A maggio è bella Niguarda. È verde e profumata. L'aria è ormai tiepida e invoglia a uscire". Osservazione che mi induce a proseguire con lui nella mia passeggiatina. Mi spiega che "al confine verso Sesto e Cinisello, oltre la località chiamata California (in ricordo del circo di BuffaloBill che lì si era insediato in uno dei suoi spettacoli in giro per l'Europa), si estende il Parco Nord, con prati, viali alberati e laghetti artificiali". Ma osserviamo l'abitato, la piazza antistante la chiesa, dedicata a Belloveso, il principe gallo che Tito Livio indica come leggendario fondatore di Milano (intorno al 600 a.