Pasquale Sannino è stato scelto per guidare il Partito Socialista Italiano nella provincia di Napoli. La nomina è stata decisa durante una riunione operativa con il segretario nazionale Enzo Maraio e dirigenti locali. Con il suo leadership, il PSI si prepara a realizzare importanti iniziative e progetti per il territorio.

Napoli, 13 MAGGIO 2025 – Il Partito Socialista Italiano affida a PasqualeSannino la responsabilità politica per la provincia di Napoli. La decisione è stata assunta nel corso di una riunione operativa che ha visto la partecipazione del segretario nazionale Enzo Maraio e di alcuni dirigenti di rilievo del partito, tra cui Giulio Di Donato e Felice Iossa. Sannino, attuale consigliere comunale di Napoli, avrà il compito di coordinare le attività del PSI sul territorio, in vista di un rilancio strategico della compagine socialista anche in preparazione alle prossime elezioni regionali. Il suo lavoro sarà affiancato da una squadra già delineata e destinata ad ampliarsi nelle prossime settimane. Accanto a lui, il segretario regionale Michele Tarantino, Luigi Di Dato per il coordinamento provinciale, Roberto De Masi, Monica Mauro e Terry Delle Cave, a cui è stata assegnata la responsabilità delle tematiche ambientali e della tutela degli animali. 🔗Leggi su Primacampania.it © Primacampania.it - Pasquale Sannino guiderà il PSI nella provincia di Napoli: “Faremo grandi cose”

