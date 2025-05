Partir un jour la recensione della commedia musicale che ha aperto il Festival di Cannes

"Partir un jour", la commedia musicale di Amelie Bonnin che ha dato il via al Festival di Cannes, sorprende per la sua modestia e il garbo. La storia di una cuoca diventata celebre grazie a un reality torna alle radici nel suo paesino d'origine. Ecco la recensione di Mauro Donzelli su questa scelta controversa per l'apertura della rassegna.

Una commediamusicale di notevole modestia e un certo garbo come incomprensibile scelta per aprire il Festival di Cannes. Una cuoca diventata celebre dopo un reality torna nel paesino in cui è cresciuta in Partir un jour di Amelie Bonnin. La recensione di Mauro Donzelli.

