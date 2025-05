Parte la stagione dei parchi divertimento promozione biglietti più hotel | come avere lo sconto del 10%

divertimento. Approfitta della promozione biglietti + hotel e scopri come ottenere uno sconto del 10%. Regalati un'esperienza indimenticabile immerso in attrazioni emozionanti e spettacoli coinvolgenti, tutto immerso nella bellezza della Riviera di Rimini. Preparati a vivere momenti magici e avventure indimenticabili!

E’ partita la stagione dei parchidivertimento lungo la Riviera di Rimini. L’Emilia-Romagna è una regione ricca di storia, cultura e paesaggi mozzafiato. Ma è anche la patria di alcuni dei parchi tematici più affascinanti d’Italia, ideali per famiglie, coppie e gruppi di amici in cerca di. 🔗Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Parte la stagione dei parchi divertimento, promozione biglietti più hotel: come avere lo sconto del 10%

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Parchi divertimento, si apre la stagione. Prezzi invariati rispetto al 2024 tranne Mirabilandia: +12% - L'industria del divertimento fattura 2 mld ma la parte del leone la fanno i gruppi stranieri. Quanto costa la giornata delle meraviglie ... 🔗affaritaliani.it

Parchi divertimento: boom di investimenti e nuove attrazioni per la stagione 2025 - (Teleborsa) - Con i ponti primaverili, tornano protagonisti i parchi divertimento, che riaprono le porte al pubblico dando ufficialmente il via alla nuova stagione: un momento atteso da milioni di ... 🔗teleborsa.it

Parchi divertimento, è il momento della riscossa - I parchi divertimento si preparano a inaugurare la stagione 2025 e diventano delle ... che ha ricevuto 10 milioni di euro da parte di Merlin Entertainments (il gruppo internazionale di cui fa ... 🔗msn.com

Potrebbe interessarti su Zazoom

Call of Duty: Mobile Stagione 12: Going Dark

Call of Duty Mobile, la Stagione 12: Going DarkAl termine della Stagione dell?Anniversario, ha inizio Call of Duty: Mobile Stagione 12: Going Dark.