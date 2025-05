parte la seconda carovana solidale per gaza con 17 parlamentari

Parte la seconda carovana solidale per Gaza, con la partecipazione di 17 parlamentari, tra cui Laura Boldrini. Quest'iniziativa mira a far luce sulla difficile situazione nella Striscia, a un anno dalla precedente carovana "Gaza oltre il confine", promossa da diverse associazioni tra cui Aoi, Arci e Assopace Palestina.

Laura Boldrini – foto di Marco SpartàROMA – Una secondaCarovana per squarciare il velo di indifferenza su quanto sta accadendo nella Striscia di Gaza. A un anno dalla Carovanasolidale ‘Gaza oltre il confine’, le associazioni Aoi, Arci, Assopace Palestina, 14 parlamentari di Pd, M5s e Avs, tre eurodeputati, 13 giornalisti e diversi accademici torneranno dal 15 al 19 maggio al valico di Rafah per raccontare la situazione disperata in cui versano i palestinesi, rinchiusi dal 2 marzo scorso dall’esercito israeliano nella martoriata Striscia di Gaza.Saranno 60 i componenti della delegazione, che stazionerà al confine con l’Egitto. Ma l’obiettivo è più ambizioso, ha rivelato la deputata dem Laura Boldrini: “Noi vogliamo andare direttamente a Gaza perché riteniamo che quello che sta accadendo nel silenzio diffuso è qualcosa di non più sostenibile, di non più sopportabile. 🔗Leggi su Lopinionista.it