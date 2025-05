Parolo sulla scaramanzia di Acerbi | A Torino con la scarpa rotta? Scaramanzia col PSG piuttosto gioca con l’alluce fuori

Marco Parolo, ex calciatore della Lazio, ha condiviso il suo pensiero sulla scaramanzia di Francesco Acerbi durante la partita contro il Torino. In un intervento per Dazn, ha commentato il gesto curioso del difensore, sottolineando l’importanza di credere nelle superstizioni, anche se ciò significa giocare con una scarpa rotta o l'alluce scoperto.

Parolo, l’ex giocatore della Lazio ha parlato del gesto di Acerbi contro il Torino: le sue parole Marco Parolo, ex calciatore della Lazio, ha rilasciato un intervento da bordo campo per Dazn, in cui ha parlato della sua esperienza con Acerbi, suo compagno di squadra a Roma. Il difensore dell’Inter, che ha realizzato il gol del temporaneo 3-3 nel finale della partita contro il Barcellona, è diventato un autentico eroe per i tifosi nerazzurri realizzando il gol che ha permesso alla squadra di prolungare il match ai tempi supplementari, culminando poi con una vittoria per 4-3 nella semifinale di ritorno della Champions League.LE DICHIARAZIONI DI Parolo A DAZN – «Quanto è scaramantico Acerbi? Di più. Quella scarpa la terranno con la colla per la finale di Champions. Scende in campo con l’alluce di fuori». 🔗Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Parolo sulla scaramanzia di Acerbi: «A Torino con la scarpa rotta? Scaramanzia, col PSG piuttosto gioca con l’alluce fuori»

