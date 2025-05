Parola d' ordine | tirare a campare Tra Lega e FdI è guerra fredda E Giorgia Meloni fa orecchie da premier a Salvini

In un clima di tensione crescente tra Lega e Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni sembra fare orecchie da mercante alle provocazioni di Salvini. I rapporti tra i due partiti, una volta alleati, ora ricordano una coppia in crisi, costretta a gestire le incomprensioni attraverso messaggi vocali rapidi e distaccati, mentre le cartelle fiscali restano sul tavolo.

Le cartelle non si rottamano, ma i rapporti sì. E quelli tra Lega e Fratelli d’Italia ormai sembrano roba da coppia scoppiata che dorme in stanze separate e si parla solo per WhatsApp – e pure con i vocali a 1.5x. Dall’ultima trovata di Salvini – la rottamazione quinquies, quella da 120 rate per die 🔗Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Parola d'ordine: tirare a campare. Tra Lega e FdI è guerra fredda. E Giorgia Meloni fa orecchie da premier (a Salvini)

Matteo Salvini e il post di Emis Killa : Ha ragione, vota Lega!

Sono trascorse meno di 24 ore dallo sfogo di Emis Killa su Riccione alla luce delle ultime notizie. Il rapper non è nuovo a scatenare polemiche, e in questo caso i residenti si sono sollevati a difendere la località balneare della Riviera Romagnola e ricordano che non ci sono solo brutte notizie.