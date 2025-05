Parma sarà dal 19 al 23 maggio Capitale internazionale dell’Acqua

Dal 19 al 23 maggio, Parma diventerà la Capitale Internazionale dell’Acqua 2025, ospitando una serie di eventi nell’ambito della manifestazione Euro-INBO. Questa iniziativa, realizzata grazie all’impegno dell’Autorità di..., porterà nella città un ricco programma dedicato alla gestione e alla sostenibilità delle risorse idriche, coinvolgendo esperti e appassionati da tutto il mondo.

Dal 19 al 23 maggioParmasarà la Capitaleinternazionaledell’Acqua 2025 grazie al ricco calendario di eventi ufficiali programmati nell’ambito della manifestazione Euro-INBO, organizzata in modalità itinerante nei diversi paesi e quest’anno in Italia grazie all’impegno diretto dell’Autorità di. 🔗Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Parma sarà dal 19 al 23 maggio Capitale internazionale dell’Acqua

