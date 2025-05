Parma-Napoli via libera | i tifosi azzurri potranno andare al Tardini

L'Osservatorio ha deliberato il via libera: i tifosi del Napoli potranno seguire la squadra al Tardini di Parma. Questa trasferta riveste un'importanza cruciale per gli azzurri, che sotto la guida di Antonio Conte puntano a mantenere viva la lotta per lo scudetto. La vittoria a Parma è fondamentale per raggiungere gli obiettivi stagionali.

Arriva la decisione dell'Osservatorio, trasferta aperta ai tifosi del Napoli a Parma. Parma-Napoli sarà un match di fondamentale importanza per gli azzurri. Gli uomini di Antonio Conte vogliono ovviamente continuare a lottare per lo scudetto, ragion per cui vincere allo stadio Tardini di Parma sarà un obbligo per il Napoli. Negli ultimi giorni era emerso il timore che la partita, però, potesse giocarsi senza i tifosi azzurri a sostenere la squadra. Il divieto di trasferta era nell'aria dopo i disordini avvenuti a Lecce. Come riportato da Radio Marte, però, è arrivato il via libera dell'Osservatorio. Sono infatti stati messi in vendita i tagliandi per assistere al match tra Parma e Napoli dal settore ospiti.

