Parma – Napoli Conte ha ha già deciso | non si torna più indietro

In vista della sfida contro il Parma, il Napoli si presenta con grandi novità. Conte ha già fissato la sua linea, senza possibilità di ritorno. Dopo aver conquistato quattro vittorie consecutive, la squadra ha deluso con un altro pareggio contro una formazione considerata "piccola". La tensione è palpabile prima dell'incontro allo Stadio Diego Armando Maradona.

In casa Napoli, in vista della gara di domenica sera contro il Parma, bisogna segnalare delle grosse novità. Dopo aver vinto quattro gare consecutive, di fatto, il Napoli ha pareggiato ancora una volta contro una squadra 'piccola' del nostro campionato. Domenica sera allo Stadio Diego Armando Maradona, infatti, gli uomini di Antonio Conte hanno pareggiato 2-2 contro il Genoa guidato da Patrick Vieira.Con questo pareggio, visto anche il successo dell'Inter contro il Torino, il Napoli ha adesso solo un punto di vantaggio sulla 'Beneamata'. la squadra di Antonio Conte, di fatto, si è giocata il jolly che aveva di poter pareggiare una delle ultime tre giornate di campionato. Proprio per questo motivo, di fatto, il tecnico salentino ha preso già delle decisioni importanti per la gara contro il Parma.

Napoli-Parma 2-1 - gol di Lukaku e Anguissa: rimonta al fotofinish

Gli azzurri ci provano, ma trovano sempre un Suzuki attento: il portiere giapponese si fa sentire in uscita e tra i pali non commette errori, esibendosi al 41' nell'intervento più complicato per neutralizzare la conclusione - ovviamente - di Kvaratskhelia.