Parma-Napoli attesa per il via libera ai tifosi | verso un’invasione azzurra da oltre 5 000 persone

Parma-Napoli, attesa per il via libera ai tifosi: versoun’invasioneazzurra da oltre 5.000 persone">La sfida di domenica sera tra Parma e Napoli, in programma al Tardini alle ore 20:45 (attesa l’ufficialità nelle prossime ore), potrebbe trasformarsi in una notte azzurra anche sugli spalti. Mentre il Napoli dovrà fare i conti con l’assenza di Lobotka, oltre a quelle già note di Juan Jesus e Buongiorno, all’orizzonte si intravede una notizia che potrebbe dare nuova linfa al gruppo: la presenza del tifo organizzato partenopeo in trasferta.Come riporta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, si fa strada l’ipotesi che non vengano applicate limitazioni ai residenti in Campania per l’acquisto dei biglietti. Una svolta significativa, in una stagione segnata da numerosi divieti per motivi di ordine pubblico – l’ultimo a Monza, dopo gli episodi di Bologna. 🔗Leggi su Napolipiu.com