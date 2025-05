Parma grande con le grandi | ecco il dato che fa sperare l’Inter

Il Parma, guidato da Chivu, si prepara a sfidare il Napoli con un dato interessante che potrebbe infondere speranza nell'Inter. Nonostante la classifica complicata con 32 punti e l'obiettivo salvezza, una particolare statistica offre stimoli per affrontare la prossima partita con determinazione e ottimismo.

Parma, la squadra di Chivu si prepara ad affrontare il Napoli: c’è un dato che fa sperarel’InterAnche se la situazione in classifica è ancora difficile, con 32 punti e l’obiettivo della salvezza da conquistare, il Parma ha dalla sua parta una particolare statistica che la vede ottenere dei risultati importanti nelle partite contro le squadre di vertice, soprattutto tra le mura del Tardini.Il Napoli di Antonio Conte, infatti, sta per affrontare una partita decisiva contro una squadra che ha dimostrato la propria forza lungo tutto l’arco della stagione con le “grandi”. Come messo in evidenza da Tuttosport, il Parma, prossima avversaria dei partenopei, ha stravinto diversi incontri di alta rilevanza, ottenendo risultati significativi contro formazioni di primo piano del campionato. Sono stati infatti registrati successi notevoli contro il Milan, con un punteggio di 2-1, la Lazio, battuta con un convincente 3-1, il Bologna, superato per 2-0, e infine la Juventus, sconfitta con un prezioso 1-0. 🔗Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Parma, grande con le grandi: ecco il dato che fa sperare l’Inter

Sabato sera il Parma ospiterà i campioni in carica della Juventus allo Stadio Ennio Tardini, dopo il pareggio a reti inviolate in casa contro il Cagliari a metà settimana che ha lasciato gli uomini di Fabio Liverani al 14° posto nella classifica di Serie A.