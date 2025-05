Parlate di mafia | l’appello di Wikimafia ai candidati sindaco per le comunali di maggio

In vista delle elezioni comunali del 25 e 26 maggio 2025, l’associazione WikiMafia ha lanciato un appello ai candidati di Genova, sostenendo la campagna "Parlate di mafia". L'iniziativa mira a portare al centro del dibattito politico la problematica delle mafie, invitando i futuri amministratori a affrontare e rendere visibile questa sfida per la città e la società.

In vista delle elezioni comunali del 25 e 26 maggio 2025, l’associazione Wikimafia (Libera enciclopedia sulle mafie) ha lanciato un appello rivolto ai candidati e alle candidate del capoluogo ligure, rilanciando la campagna nazionale “Parlate di mafia”. L’obiettivo: riportare la questione della. 🔗Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - “Parlate di mafia”: l’appello di Wikimafia ai candidati sindaco per le comunali di maggio

