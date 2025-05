Parigi tre uomini tentano di rapire figlia e nipotino del presidente della società di cripto Paymium lei strappa la pistola e un passante spara in aria - VIDEO CHOC

A Parigi, un drammatico tentativo di rapimento ha scosso la città in pieno giorno. Tre uomini incappucciati hanno cercato di sequestrare la figlia di 34 anni e il nipotino del presidente della società di cripto Paymium. Un passante, intervenuto nel caos, ha sparato in aria mentre il marito si batteva strenuamente per proteggere la famiglia. Video choc in circolazione.

Il tentato sequestro della donna e del bambino di due anni è avvenuto a Parigi in pieno giorno, il marito si è avvinghiato alla moglie e al figlio impedendo agli aggressori di trascinarli via A Parigi, in pieno giorno, tre uomini incappucciati hanno tentato di rapire la figlia di 34 anni e il 🔗Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Parigi, tre uomini tentano di rapire figlia e nipotino del presidente della società di cripto Paymium, lei strappa la pistola e un passante spara in aria - VIDEO CHOC

