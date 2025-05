Parigi rapina a Kim Kardashian | l' arrivo della star in tribunale

Kim Kardashian è arrivata a Parigi per testimoniare in tribunale contro gli uomini accusati della rapina a mano armata subita nel 2016. Questo momento segna un incontro significativo, poiché la star avrà finalmente l'opportunità di affrontare i presunti aggressori, dopo aver vissuto un’esperienza traumatizzante che ha segnato la sua vita.

Kim Kardashian è arrivata in tribunale a Parigi per testimoniare contro gli uomini accusati dellarapina a mano armata, avvenuta nel 2016 nella capitale francese, contro la star. Per la prima volta l'ex modella si troverà faccia a faccia con i suoi presunti aggressori da quando implorò per la sua vita mentre uomini mascherati la legavano con fascette e le rubavano gioielli per oltre 6 milioni di dollari. La presenza di Kardashian rappresenterà il clou emotivo di un processo che ha attirato clamore in Francia, dove i due sospettati sono stati soprannominati i "nonni rapinatori" a causa della loro età, tra i 60 e i 70 anni. Secondo le autorità la star sarebbe stata rintracciata tramite il suoi post su Instagram. Due degli imputati hanno ammesso di essere stati presenti sulla scena del delitto. 🔗Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Parigi, rapina a Kim Kardashian: l'arrivo della star in tribunale

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Kim Kardashian in tribunale a Parigi, l'amica e testimone: "Durante la rapina implorava per la vita" - Kim Kardahian era stata legata e imbavagliata, poi derubata di gioielli per un valore di 9 milioni di euro: le testimonianze durante il processo. 🔗tgcom24.mediaset.it

Kim Kardashian in tribunale: il caso della rapina da 10milioni di euro - Kim Kardashian torna a Parigi per testimoniare nel processo sulla rapina subita nel 2016. Scopri tutti i dettagli. La celebre imprenditrice e personaggio televisivo Kim Kardashian è tornata a Parigi, ... 🔗msn.com

Kim Kardashian in tribunale per la rapina subita in hotel: la legarono, imbavagliarono e sottrassero 10 milioni. «Che sia fatta giustizia» - Legata, imbavagliata e derubata di gioielli milionari. Kim Kardashian è attesa martedì, 13 maggio 2025, al Palazzo di Giustizia di Parigi per testimoniare ... 🔗leggo.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

22 fermi a manifestazione Parigi

Ventidue persone sono state fermate nella manifestazione di Parigi contro la cosiddetta legge sulla sicurezza e contro le violenze della polizia.