Parigi figlia del magnate delle criptovalute sfugge a un tentativo di sequestro

Parigi, figlia del magnate delle criptovalute Pierre Noizat, è riuscita a sfuggire a un tentativo di sequestro in rue Pache, nell'11esimo arrondissement. Insieme al suo nipotino di due anni, ha affrontato una situazione di pericolo quando quattro individui con il volto coperto hanno tentato di rapirli, secondo quanto riportato da fonti della polizia.

La figlia 34enne e il nipotino di due anni del presidente di una società di criptovalute Pierre Noizat sono sfuggiti a un rapimento in una strada di Parigi, in rue Pache, nell'11esimo arrondissement, secondo quanto appreso da fonti della polizia. Quattro persone con il volto coperto hanno tentato di rapire la coppia e il loro figlio alle 8 di mattina. I malviventi sono arrivati a bordo di un furgone camuffato da veicolo delle Poste ed hanno tentato di caricare la donna e il bambino sul van. Il marito si è opposto ed è stato picchiato con "oggetti contundenti". La donna è riuscita a impadronirsi della pistola di uno degli aggressori e l'ha lanciata lontano. Più tardi, l'arma si è rivelata essere una pistola "softair", che spara pallini di plastica con una gittata di 50 metri. Le urla dei tre aggrediti hanno attirato alcuni passanti e i rapitori sono fuggiti. 🔗Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Parigi, figlia del magnate delle criptovalute sfugge a un tentativo di sequestro

