Parigi due uomini tentano di rapire una donna e il figlio in strada I passanti assistono senza intervenire

A Parigi, due uomini hanno tentato di rapire una giovane donna e il suo bambino di due anni in piena strada, mentre i passanti osservavano senza intervenire. Fortunatamente, la trentaduenne è riuscita a fuggire grazie all'intervento deciso del padre del piccolo. Un episodio inquietante che solleva interrogativi sul senso civico e sull'uscita delle persone di fronte a situazioni critiche.

La vittima, trentaquattrenne, era insieme al figlio di due anni. La giovane donna è riuscita a scampare al rapimento anche grazie all'intervento del padre del bambino.

