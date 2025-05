Parco Horacio Majorana nel degrado | la denuncia dei consiglieri Curia e Arena

Il Parco Horacio Majorana, nel quartiere catanese, verserebbe in un grave stato di degrado. I consiglieri del IV Municipio, Davide Curia e Cristian Arena, denunciano l'inutilizzabilità del campo di calcio, i giochi per bambini distrutti e una fontana abbandonata, evidenziando l'urgenza di interventi per restituire dignità a questo spazio pubblico.

Un campo di calcio inutilizzabile, giochi per bambini distrutti, una fontana in stato di abbandono e un campo di bocce scomparso sotto l’erba alta. È questo, secondo i consiglieri del IV Municipio Davide Curia e Cristian Arena, lo stato attuale del Parco Horacio Majorana nel quartiere catanese di. 🔗Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Parco Horacio Majorana nel degrado: la denuncia dei consiglieri Curia e Arena

Cosa riportano altre fonti

Parco Valente nel degrado

Da ciociariaoggi.it: Su un viale che fa parte del parco, la presenza del fogliame è imbarazzante. Le immagini del degrado rappresentano l’attuale situazione in cui versa l’ex campo boario. È ovvio che chi lo frequenta ...

Parco del Mensola, degrado e pericoli

Scrive nove.firenze.it: il parco volge completamente al degrado. È tutto un viavai di balordi e spacciatori anche in pieno giorno. Uno scenario a dir poco indecente. Dopo i campi da tennis, esiste una specie di ...

Parco del Bargo: "Degrado ereditato"

Si legge su lanazione.it: L’assessore Baroncelli replica all’opposizione sulla chiusura dell’area verde per la quale è iniziato l’iter di acquisizione. Parco del Bargo, il Comune risponde alle accuse dell ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Fondazione Crt - 7 consiglieri indagati: accusa è interferenze illecite su assemblea

Le perquisizioni, eseguite dalla Guardia di finanza, non hanno interessato la sede della Fondazione ma le abitazioni e gli uffici degli indagati in cui sarebbero stati prelevati supporti informatici.