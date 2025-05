parco dell acqua riapriremo il factory

Riapre a giugno il "Factory Cormano", punto di ristoro del "Parco dell’Acqua". Dopo i lavori di ristrutturazione, la storica struttura di via Edison riacquisterà il suo fascino, offrendo ai visitatori un luogo ideale per rilassarsi e gustare prelibatezze durante l’estate. Venite a scoprire le novità e a godervi la bellezza del parco!

L’estate porterà in dono il "Factory Cormano", che tornerà a essere il punto di ristoro del frequentato "Parcodell’Acqua". È prevista, infatti, per il mese di giugno la sua riapertura; i lavori di ristrutturazione della caratteristica struttura di via Edison proseguono e porteranno alla riqualificazione soprattutto del bar, che diventerà uno spazio di socializzazione per chi ama fare sport e camminare nella limitrofa area verde: "riapriremo il Factory, come promesso - conclude il sindaco Luigi Magistro -. Abbiamo investito per questi interventi ben 150mila euro; sarà ammodernato anche il porticato anteriore. Parallelamente alle opere di ristrutturazione in corso, è stata aperta anche la manifestazione di interesse per la gestione del bar". Giuseppe Nava 🔗Leggi su Ilgiorno.it