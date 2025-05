Parco del Villaggio Barona | Pulito sicuro e inclusivo | gioiello della nostra zona

Il parco Giuseppe Sala nel Villaggio Barona è un vero gioiello del nostro quartiere. Recentemente ampliato e inaugurato il 9 maggio, offre uno spazio pulito, sicuro e inclusivo per tutti. Ogni giorno accoglie centinaia di visitatori, diventando un importante punto di riferimento per la comunità e un luogo di incontro e svago.

È stato da poco ampliato (l’inaugurazione del rinnovo è stata il 9 maggio) e ora il Parco Giuseppe Sala nel VillaggioBarona, è diventato ancora di più un punto di riferimento del quartiere. L’area verde, intitolata al padre di Giovanni Sala, co-fondatore del Villaggio, accoglie ogni giorno centinaia di bambini. Un’area verde attrezzata che è un piccolo gioiello di condivisione, che i cittadini custodiscono con cura. "È bello e Pulito - sottolinea la signora Fiore del Golden Bar, all’interno del Parco - ed è frequentato da gente tranquilla. Famiglie e bambini sono i “clienti“ principali, ma ci sono anche impiegati e lavoratori degli uffici dellazona. E anche le persone con disabilità assistite dalla cooperativa sociale". Anche il versante sicurezza è senza criticità, anche grazie alla chiusura serale, che d’estate è alle 23. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Parco del Villaggio Barona: "Pulito, sicuro e inclusivo: gioiello della nostra zona"

