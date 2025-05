Parapetti erba e asfalto Le Mura pronte per il Giro

Proseguono i lavori di messa in sicurezza delle Mura di Lucca, in vista dell’arrivo del Giro d’Italia il 20 maggio. Gli operai sono al lavoro per garantire un percorso impeccabile, mentre il taglio dell’erba sta dando nuovo splendore a questa storica cornice, pronta ad accogliere ciclisti e turisti.

LUCCA Avanti tutta con i lavori sulle Mura. Proseguono i lavori per la messa in sicurezza del più importante monumento della città anche in vista dell’imminente tappa del Giro d’Italia, che partirà dal centro storico di Lucca martedì 20 maggio. È attualmente in corso anche il taglio dell’erba su tutta la cerchia Muraria, per mantenere il decoro e la piena fruibilità del percorso alberato più amato dai lucchesi e dai turisti. Per quanto riguarda la risagomatura e il rafforzamento dei Parapetti, sono già stati riprofilati i poggi delle scarpate di tutti i baluardi, ovvero: San Donato, Santa Croce, piattaforma San Frediano, San Martino, San Salvatore, baluardo della Libertà, San Regolo e San Colombano. Sono invece in fase di conclusione i lavori sul poggio adiacente all’Info Point Mura di Lucca Castello di San Donato e resta da effettuare la risagomatura del parapetto nei pressi del Villaggio del Fanciullo. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Parapetti, erba e asfalto. Le Mura pronte per il Giro

