Papa Wojtyla 44 anni fa l' attentato | gli spari la figura di Mehmet Ali A?ca e l' incontro pacificatore Una mano ha sparato l' altra ha deviato la pallottola

Il 13 maggio 1981, Piazza San Pietro divenne il palcoscenico di un attentato che avrebbe segnato la storia. Gli spari di Mehmet Ali Agca colpirono Papa Giovanni Paolo II, ma il destino volle che una mano deviasse il tragico corso degli eventi. Ricordiamo quel giorno drammatico e l’incontro pacificatore che ne seguì, un simbolo di speranza e perdono.

Il 13 maggio 1981, Piazza San Pietro (Roma) fu teatro di un drammatico attentato che sconvolse il mondo. Alle 17:17, durante il consueto giro tra i fedeli a bordo della Papamobile scoperta, Papa.

