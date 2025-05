Papa | Prefettura 200 delegazioni estere attese per cerimonia insediamento

Domenica 18 maggio, la cerimonia di insediamento di Papa Leone XIV a San Pietro vedrà la partecipazione di 200 delegazioni estere. L'evento si concluderà con l'affaccio del Santo Padre per l'Angelus e la possibilità di un giro a bordo della Papamobile, rendendo la giornata memorabile per i fedeli e i rappresentanti mondiali.

Roma, 13 mag. (LaPresse) – Sono 200 le delegazioniestereattese per la cerimonia di insediamento di Papa Leone XIV, che si terrà domenica prossima, 18 maggio a San Pietro. Dopo la cerimonia il Santa Padre si affaccerà per l’Angelus. Subito dopo, il Papa potrebbe effettuare un giro, a bordo della Papa Mobile, lungo via della Conciliazione per salutare i fedeli. Le delegazioni arriveranno nella Capitale già da sabato mattina e verranno gestite dai reparti scorte di Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Penitenziaria. È quanto è emerso dal comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza, presieduto dal Prefetto, Lamberto Giannini, che si è tenuto oggi pomeriggio in Prefettura a Roma. 🔗Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Papa: Prefettura, 200 delegazioni estere attese per cerimonia insediamento

