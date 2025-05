Papa Leone XIV torna sui social come Pontifex | ha già 52 milioni di follower

Papa Leone XIV riaccende la sua presenza sui social come “Pontifex”, accumulando già 52 milioni di follower. Il suo primo post è un emozionante carosello di 17 immagini, che cattura i momenti immediatamente successivi alla sua elezione a pontefice, segnando un nuovo capitolo nella comunicazione della Chiesa. Scopri di più nell’articolo dedicato.

Il primo post sui nuovi canali social adottati da Papa Leone XIV è un carosello, ovvero una serie di foto, precisamente 17, che possono essere visualizzate dai follower. Si tratta dei momenti immediatamente successivi all'elezione del pontefice

Robert Francis Prevost, chi è Papa Leone XIV: il primo Pontefice americano nella storia della Chiesa

L'8 maggio 2025, alle 18:08, la fumata bianca dalla Cappella Sistina ha annunciato l'elezione del 267º Papa della Chiesa cattolica: il cardinale statunitense Robert Francis Prevost, che ha scelto il nome di Leone XIV.