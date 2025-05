Papa Leone XIV supera il milione di follower su Instagram nel primo giorno

Papa Leone XIV ha fatto il suo debutto su Instagram con un impatto straordinario, superando il milione di follower nel suo primo giorno. Attraverso i suoi messaggi di pace e speranza, il Pontefice si propone di rafforzare il legame con i fedeli e di portare avanti la sua missione di amore e unità nel mondo.

(Adnkronos) – Papa Leone XIV, che ha scelto di mantenere attiva la presenza sui social media attraverso gli account ufficiali papali su X e Instagram, ha superato nel primo giorno su Instagram il milione di follower. "La pace sia con tutti voi! Questo è il primo saluto del Cristo Risorto, il Buon Pastore. Anch’io vorrei . 🔗Leggi su Periodicodaily.com

Il gradimento di Papa Leone XIV supera il 70%. Il risultato del sondaggio

Lo riporta money.it: Il risultato del sondaggio di Money.it: il 75% dei rispondenti ha dichiarato di gradire Robert Francis Prevost, il nuovo Papa Leone XIV che è stato eletto dal Conclave la scorsa settimana.

Georg Gänswein plaude a papa Leone XIV: "Adesso occorre chiarezza dottrinale, va superata la confusione di questi anni"

Segnala huffingtonpost.it: L'ex braccio destro di Benedetto XVI e per sette anni anche di Francesco (prima dello scontro e dell'allontanamento con la nomina a nunzio nei paesi baltici) ...

