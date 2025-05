Papa Leone XIV sorpresa | pranzo dagli agostiniani il suo ordine E da oggi account sui social

Papa Leone XIV ha fatto visita oggi alla curia generalizia degli agostiniani, definita affettuosamente "casa" dai suoi confratelli. Durante la celebrazione eucaristica, il Papa ha condiviso un pranzo con l'ordine, segnando un ritorno significativo. In una novità per il suo pontificato, è stato annunciato anche il lancio di account ufficiali sui social media.

